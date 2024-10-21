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14:07, 21 октября 2024Россия

Российские войска начали подготовку к штурму Суджи

Mash: армия России начала подготовку к штурму Суджи в Курской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России начала подготовку к штурму города Суджа в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас российских военнослужащих от первых оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины (ВСУ) отделяет около двух километров.

Российские бойцы уже освободили территорию бывшего аэродрома Суджа, однако подразделения ВСУ продолжают удерживать район кирпичного завода, отмечает канал.

Ранее 21 октября стало известно об освобождении четырех населенных пунктов Курской области. Речь идет о селе Ветрено, а также о деревнях Матвеевка, Дуровка и Жеболовка.

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      Алан Босиков
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