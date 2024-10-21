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13:46, 21 октября 2024Россия

Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

Shot: от ВСУ освобождены Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные освободили от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно изданию, Россия вернула контроль над селом Веретено, а также деревнями Матвеевка, Дуровка и Жебловка.

По информации канала, в данный момент идут бои в районе деревни Кругленькое. Всего в окружении российских военнослужащих в Суджанском и Кореневском районах региона оказались более 1800 украинских бойцов, которые несут значительные потери. Около десяти солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что контроль России над городом Суджа Курской области является вопросом времени. По его словам, от российских военных требовалось сдержать и «перемолоть наступающие силы противника», в том числе сотни единиц техники.

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В начале августа ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами региона. По данным Минобороны на 21 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 420 военнослужащих, а также сотни единиц техники.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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