В «Ахмате» высказались о полном контроле над Суджей в Курской области

Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид назвал контроль Суджи вопросом времени

Контроль России над городом Суджа в Курской области — вопрос времени, заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Его слова передает ТАСС.

«Это все вопрос времени. У нас же требование было не столько быстро входить в населенные пункты, сколько сдержать и перемолоть наступающие силы противника. А их было очень много. Это были сотни единиц техники», — сообщил боец.

По его словам, в первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области спецназ сжег 39 единиц техники, во второй — 20 единиц. После того как соединение выдержало удар, оно начало наступать на суджанском направлении, отчитался командир отряда спецназа.

Боец с позывным Аид ранее рассказал, что в Курской области в плен попали разведчики 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Он также сообщил, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным на территории России, оказавшимся под контролем ВСУ.