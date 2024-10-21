Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 21 октября 2024Россия

В «Ахмате» высказались о полном контроле над Суджей в Курской области

Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид назвал контроль Суджи вопросом времени

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Контроль России над городом Суджа в Курской области — вопрос времени, заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Его слова передает ТАСС.

«Это все вопрос времени. У нас же требование было не столько быстро входить в населенные пункты, сколько сдержать и перемолоть наступающие силы противника. А их было очень много. Это были сотни единиц техники», — сообщил боец.

Материалы по теме:
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Расстреливают без разбора». Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
«Расстреливают без разбора». Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
10 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

По его словам, в первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области спецназ сжег 39 единиц техники, во второй — 20 единиц. После того как соединение выдержало удар, оно начало наступать на суджанском направлении, отчитался командир отряда спецназа.

Боец с позывным Аид ранее рассказал, что в Курской области в плен попали разведчики 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Он также сообщил, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным на территории России, оказавшимся под контролем ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне СВО

      Антимонопольщики возбудили дело в отношении ВТБ

      Самолет сел через несколько минут после взрывов у аэропорта Бейрута и попал на видео

      Песков прокомментировал выборы в Молдавии

      Слоган «Я русский» на товарах попросили запретить

      В Кремле раскрыли детали неформальной встречи Путина и президента ОАЭ

      Воюющую за ВСУ наемницу из Грузии заочно приговорили в России к 13 годам лишения свободы

      В Ереване отвергли возможность участия посредников в переговорах с Баку

      Российская теннисистка назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA соотечественницу сучкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше