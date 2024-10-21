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08:14, 21 октября 2024Россия

Похищавшие жителей разведчики ВСУ попали в плен в Курской области

Боец «Ахмата» Аид: в плен взяты разведчики ВСУ, похищавшие жителей Суджи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, его цитирует ТАСС.

«На экшн-камерах мы видели, как они их [российских военных и мирных жителей Суджи] как скот пытаются вывозить. Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», — рассказал командир «Ахмата».

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Боец с позывным Аид ранее рассказал, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников. В Курскую область, по его словам, переброшены практически все боеспособные части украинской армии. В регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ, добавил он.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В приграничном регионе действуют режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС). Жительница региона ранее рассказала, украинские военнослужащие предлагали жителям Курской области вывезти их на Украину.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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