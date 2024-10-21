Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:36, 21 октября 2024Бывший СССР

Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

Боец ВС РФ: в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников

Фото: Stringer / Reuters

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников. По его словам, в Курскую область переброшены практически все боеспособные части украинской армии.

Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)

АидКомандир отряда спецназа «Ахмат»

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

Украинские войска за сутки потеряли в Курской области более 310 человек. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 25 050 солдат.

По данным Минобороны, за сутки Российской армии удалось уничтожить девять единиц бронетехники ВСУ, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.

Материалы по теме:
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Мам, пап, там бахает опять?» ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
«Мам, пап, там бахает опять?»ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
8 августа 2024

С начала боев в регионе в общей сложности были разбиты почти 170 танков, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLR.

Также 20 октября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 43 беспилотника самолетного типа ВСУ в ходе минувшей атаки на Курскую область. Глава региона Алексей Смирнов рассказал, что результате падения обломков в Курске были повреждены окна хозяйственной постройки, а в Железногорске загорелись два нежилых здания.

«Ахмат» вывел из окружения в Курской области более 100 человек

Разведгруппа из состава спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских, сообщил Аид.

На секундочку: наша группа из окружения вывела больше 100 человек — военнослужащих других подразделений, гражданских. А это чего-то да стоит

АидКомандир отряда спецназа «Ахмат»

Боец Максим Андреев ранее сообщал, что российские военнослужащие оказались в окружении после того, как ВСУ вторглись в Курскую область в августе. Солдатам удалось выйти из окружения только через два месяца уже после начала контрнаступления ВС РФ. Им оказали всю необходимую помощь и эвакуировали в тыл.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал, что сорок солдат срочной службы оказались в окружении ВСУ в Курской области. По его словам, спастись им помогли шесть российских военных — четверо бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников.

Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников

Рамзан КадыровГлава Чечни

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

      Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

      Названы самые популярные у россиян продукты

      Песков объяснил решение Путина принять президента ОАЭ у себя дома

      В российском регионе мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

      На Западе сообщили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

      МИД России предостерег партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского

      Легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду в Москве

      Блогер описал автовокзал в российском городе фразой «убогость — наше все»

      Кабмин направит миллиарды рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше