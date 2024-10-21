Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

Боец ВС РФ: в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников. По его словам, в Курскую область переброшены практически все боеспособные части украинской армии.

Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG) Аид Командир отряда спецназа «Ахмат»

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

Украинские войска за сутки потеряли в Курской области более 310 человек. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 25 050 солдат.

По данным Минобороны, за сутки Российской армии удалось уничтожить девять единиц бронетехники ВСУ, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.

С начала боев в регионе в общей сложности были разбиты почти 170 танков, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLR.

Также 20 октября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 43 беспилотника самолетного типа ВСУ в ходе минувшей атаки на Курскую область. Глава региона Алексей Смирнов рассказал, что результате падения обломков в Курске были повреждены окна хозяйственной постройки, а в Железногорске загорелись два нежилых здания.

«Ахмат» вывел из окружения в Курской области более 100 человек

Разведгруппа из состава спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских, сообщил Аид.

На секундочку: наша группа из окружения вывела больше 100 человек — военнослужащих других подразделений, гражданских. А это чего-то да стоит Аид Командир отряда спецназа «Ахмат»

Боец Максим Андреев ранее сообщал, что российские военнослужащие оказались в окружении после того, как ВСУ вторглись в Курскую область в августе. Солдатам удалось выйти из окружения только через два месяца уже после начала контрнаступления ВС РФ. Им оказали всю необходимую помощь и эвакуировали в тыл.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал, что сорок солдат срочной службы оказались в окружении ВСУ в Курской области. По его словам, спастись им помогли шесть российских военных — четверо бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников.

Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников Рамзан Кадыров Глава Чечни

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.