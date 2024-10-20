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13:09, 20 октября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ в Курской области

МО РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили 310 человек, общие — 25 тысяч

Фото: Kateryna Klochko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 310 человек. По данным Минобороны (МО) РФ, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 25050 солдат, сообщили журналистам в оборонном ведомстве в воскресенье, 20 октября.

Кроме того, за сутки Российская армия уничтожила девять единиц бронетехники противника, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и другую военную технику. С начала боев в приграничье в общей сложности были разбиты почти 170 танков, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLR, уточнили в российском Минобороны.

Ранее губернатор Курской области рассказал, что в небе над регионом сбили 43 беспилотника ВСУ. По словам Алексея Смирнова, в результате падения обломков в Курске оказались повреждены окна хозяйственной постройки, а в Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий.

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      Анастасия Алимпиева
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