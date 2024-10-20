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12:58, 20 октября 2024Россия

Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на регион

Губернатор Смирнов: в результате падения обломков БПЛА ВСУ загорелись здания

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 беспилотника (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе минувшей атаки на Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков в Курске повреждены окна хозяйственной постройки, в Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий, пожар был оперативно ликвидирован», — рассказал губернатор о последствиях.

19 октября Брянская область также подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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      Виктория Кондратьева
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