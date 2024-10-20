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07:22, 20 октября 2024Россия

Нижегородский губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки дронов ВСУ

Губернатор Никитин: четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Дзержинск

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории дзержинской промзоны в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram.

По предварительным данным, в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия. У них диагностированы легкие осколочные ранения, пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее очевидцы сообщили о мощных взрывах в городе Дзержинск Нижегородской области. Утверждается, что первые взрывы произошли в небе над городом в 3:30, после этого с интервалами в несколько минут прозвучали еще несколько хлопков. Также отмечается, что местные жители слышали звуки автоматных очередей.

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      Марина Совина
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