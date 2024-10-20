Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Нижегородской области

Shot: в Дзержинске произошли мощные взрывы после атаки дронов ВСУ

Очевидцы сообщили о мощных взрывах в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что первые взрывы произошли в небе над городом в 3:30, после этого с интервалами в несколько минут прозвучали еще несколько хлопков. Также отмечается, что местные жители слышали звуки автоматных очередей.

Позже стало известно, что причиной взрывов послужило отражение атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Инцидент произошел в районе завода имени Свердлова, четверо сотрудников пожарной части предприятия получили осколочные ранения, им оказана медицинская помощь.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу с боекомплектом (БК) в Запорожской области. «Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», — сказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.