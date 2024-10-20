Подпольщик Лебедев: при ударе по складу в Запорожье погибли 20 военных ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу с боекомплектом (БК) в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», — сказал он. Лебедев подчеркнул, что в результате удара были ликвидированы около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные нанесли удар рядом с вокзалом в Кривом Роге. По его словам, был слышен мощный взрыв. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

Ранее Лебедев рассказал о поражении места дислокации в Запорожье иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Он отметил, что военные скрывались на территории кинологического центра, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов.