Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:20, 20 октября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по складу в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: при ударе по складу в Запорожье погибли 20 военных ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу с боекомплектом (БК) в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», — сказал он. Лебедев подчеркнул, что в результате удара были ликвидированы около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные нанесли удар рядом с вокзалом в Кривом Роге. По его словам, был слышен мощный взрыв. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

Ранее Лебедев рассказал о поражении места дислокации в Запорожье иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Он отметил, что военные скрывались на территории кинологического центра, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве умер бывший топ-менеджер ЮКОСа. В своем последнем сообщении он просил сестру о помощи

      Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ

      Появились подробности последних минут жизни экс-главы ЮКОСа

      В российском городе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

      В Орловской области сбили еще четыре украинских беспилотника

      ВС России нанесли удар по складу в Запорожской области

      В Турции загорелся элитный ЖК

      Боец UFC Волков рассказал о сложностях общения с американцами

      В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

      Умер актер из сериала «Нюхач»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше