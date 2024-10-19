Лебедев: в Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ

Место дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поражено в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, наемники скрывались на территории кинологического центра. Кроме того, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. По предварительным данным, в результате было ранено более 60 бойцов ВСУ, еще около 20 ликвидировано.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах ВСУ. Атака произошла в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В результате было ликвидировано около 50 французских боевиков.