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22:05, 19 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о поражении места дислокации наемников ВСУ в Запорожье

Лебедев: в Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Место дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поражено в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, наемники скрывались на территории кинологического центра. Кроме того, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. По предварительным данным, в результате было ранено более 60 бойцов ВСУ, еще около 20 ликвидировано.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах ВСУ. Атака произошла в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В результате было ликвидировано около 50 французских боевиков.

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      Марина Совина
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