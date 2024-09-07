ВС РФ «Искандером» ликвидировали 50 французских наемников в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака произошла в Константиновке.

Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В результате было ликвидировано около 50 французских боевиков.

«Искандер» ударил по учебному центру ВСУ в Полтаве

3 сентября российские военные при помощи ракеты «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. Свыше 300 украинских военных были уничтожены или ранены. Отмечалось, что среди них были иностранные инструкторы. После попадания ракеты обрушились перекрытия трех этажей и крыша.

Под удар могли попасть ценные кадры ВСУ — связисты, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System). Таких военных обучают шведские инструкторы, отметил британский эксперт Александр Меркурис. При этом в основном в центре находились операторы дронов, предположил он.

«Искандеры» регулярно наносят удары по местам расположения ВСУ

Так, 2 сентября был нанесен удар «Искандером» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

1 сентября «Искандер» уничтожил огромную колонну ВСУ в Сумской области. Момент попал на видео. По предварительным подсчетам, ВСУ потеряли свыше 20 единиц техники и до роты личного состава. Кроме того, в течение первого дня осени в Харькове произошло более десяти взрывов. «Искандер» ударил по пункту дислокации 3-й штурмовой бригады ВСУ («Азов»; запрещенная в России террористическая организация).

28 августа стало известно об уничтожении ударом «Искандера-М» офицера Службы безопасности Украины, экс-главы Черкасской области полковника Сергея Сергийчука. Уточняется, что в это время офицер СБУ находился в отеле «Аврора» в Кривом Роге.

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал «Искандер-М» уникальнейшим оружием, стреляющим крылатыми и баллистическими ракетами, которые практически неуязвимы для ПВО противника.