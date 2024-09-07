ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали 50 иностранных наемников в Константиновке

Российские войска нанесли ракетный удар из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту расположения иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, 2 сентября был нанесен удар «Искандером» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 20 безэкипажных катеров ВСУ, нанеся ракетный удар по базе их хранения вблизи Одессы.