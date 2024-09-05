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06:04, 5 сентября 2024Мир

В Британии раскрыли последствия удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

Меркурис заявил, что удар по Полтаве нанес сильный урон по ценным кадрам для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Среди ликвидированных в результате российского удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System), считает британский эксперт Александр Меркурис. Он рассказал об этом в своем блоге на YouTube.

«Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления AWACS и другими радарами», — высказался он. По словам Меркуриса, российский удар нанес сильнейший урон Киеву.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что удары РФ по ряду городов Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского.

Как утверждает Соскин, президент Украины пытается замять новости об ударах, однако это, по мнению экс-советника, не поможет, поскольку «весь мир и так это видит».

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      Маргарита Пименова
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