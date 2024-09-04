Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

ТАСС: свыше 300 украинских военных убиты и ранены при ударе по Полтаве

Свыше 300 украинских военных были убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве, такое число называет ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере.

«Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — отметил собеседник агентства. По его словам, после попадания ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» обрушились перекрытия трех этажей и крыша.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру противника в Полтаве как раз в тот момент, когда в нем проводили обучение иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате атаки. Политик сообщил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.

