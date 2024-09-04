Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:39, 4 сентября 2024Бывший СССР

Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

ТАСС: свыше 300 украинских военных убиты и ранены при ударе по Полтаве

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Свыше 300 украинских военных были убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве, такое число называет ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере.

«Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — отметил собеседник агентства. По его словам, после попадания ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» обрушились перекрытия трех этажей и крыша.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру противника в Полтаве как раз в тот момент, когда в нем проводили обучение иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате атаки. Политик сообщил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

      Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

      Джиджи Хадид оголила грудь во время фотосессии для модного журнала

      В Раде анонсировали большую перезагрузку правительства Украины уже на этой неделе

      В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

      Умер отец Павла Буре

      Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

      Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

      Экипаж корвета «Гремящий» провел учение по ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше