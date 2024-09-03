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16:19, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

Зеленский признал потерю более 40 бойцов в результате удара ВС РФ по Полтаве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. В ходе видеообращения в своих соцсетях политик заявил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.

Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украинский глава сообщил, что жертвами удара стал 41 солдат, еще 180 бойцов пострадали. При этом политик не стал уточнять, кто именно попал под атаку.

Информация об ударе Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру ВСУ в Полтаве появилась ранее 3 сентября.

Кадр: Telegram-канал Shot

ВС РФ ударили по Полтаве в момент, когда наемники проводили обучение для ВСУ

Бойцы ВС России ударили по учебно-тренировочному центру противника в Полтаве как раз в тот момент, когда в нем проводили обучение иностранные наемники.

«Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные», — заявили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Известно, что атака была произведена при помощи «Искандера», ее целью стала 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, которая во время прилета находилась на построении личного состава. Как заметили в «Военной хронике», руководство этой бригады в прошлом году точно таким же образом подвело подразделение под ракетный удар, который настиг военных во время построения.

Фото: РИА Новости

Экс-депутат Рады Мосийчук раскрыл реальное число пострадавших при ударе по Полтаве

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на самом деле в ходе ракетного удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве пострадали более 600 солдат, при этом жертвами удара стали десятки бойцов.

Очень много пострадавших, до 600, больницы города переполнены

Игорь Мосийчукэкс-депутат Верховной Рады

Экс-парламентарий подчеркнул, что ответственность за произошедшее стоит возложить на военное руководство Украины. Он заметил, что командиры не должны были допускать столь крупное скопление личного состава в одном месте.

В сети также появились кадры с последствиями ракетного удара. Одна из ракет повредила здание учебно-административного корпуса, другая уничтожила здание столовой.

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      Наталья Анисеева
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