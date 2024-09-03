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15:49, 3 сентября 2024Бывший СССР

Появились кадры с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве

«Донбасский партизан»: появились кадры с руинами училища ВСУ в Полтаве

В интернете появились кадры с последствиями ракетного удара Вооруженных сил России по училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Удар был нанесен из ракетной системы залпового огня «Искандер». Одна ракета попала в здание учебно-административного корпуса, другой было уничтожено здание столовой на территории объекта. По информации канала, в насчитывается 33 раненных и 89 погибших военных ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Полтаве. По его словам, ранено более 180 человек.

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      Илья Таксюр
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