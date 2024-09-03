Появились кадры с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве

В интернете появились кадры с последствиями ракетного удара Вооруженных сил России по училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».
Удар был нанесен из ракетной системы залпового огня «Искандер». Одна ракета попала в здание учебно-административного корпуса, другой было уничтожено здание столовой на территории объекта. По информации канала, в насчитывается 33 раненных и 89 погибших военных ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Полтаве. По его словам, ранено более 180 человек.