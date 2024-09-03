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15:35, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл потери из-за удара по Полтаве

Зеленский заявил о гибели более 40 бойцов ВСУ после удара ВС России по Полтаве

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В результате удара по Полтавскому военному институту связи есть потери. Их число раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Более 180 человек ранены. (…) По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», — заявил украинский лидер.

Ранее президент страны подтвердил удар по Полтаве. Он уточнял, что в результате было повреждено одно из зданий военного института. Об ударе войск России по учебному заведению, где проходило построение, стало известно 3 сентября. По данным экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пострадали более 600 украинских военных, десятки погибли.

Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов информировал, что потери Киева из-за удара «исчисляются сотнями».

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