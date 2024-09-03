Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

Зеленский подтвердил удар по Полтавскому военному институту связи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Полтаве. Глава государства опубликовал свой комментарий в Telegram-канале.

Он подтвердил удар по Полтавскому военному институту связи. По его словам, было частично разрушено одно из зданий учебного заведения.

3 сентября стало известно об ударе российских сил по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Уточнялось, что в момент атаки там проходило построение личного состава. Допускалось, что удар мог поразить сотни бойцов ВСУ.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что под ударом оказалось бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза Москаленко. По его информации, потери украинской стороны «исчисляются сотнями».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше