Зеленский подтвердил удар по Полтавскому военному институту связи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Полтаве. Глава государства опубликовал свой комментарий в Telegram-канале.

Он подтвердил удар по Полтавскому военному институту связи. По его словам, было частично разрушено одно из зданий учебного заведения.

3 сентября стало известно об ударе российских сил по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Уточнялось, что в момент атаки там проходило построение личного состава. Допускалось, что удар мог поразить сотни бойцов ВСУ.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что под ударом оказалось бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза Москаленко. По его информации, потери украинской стороны «исчисляются сотнями».