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15:03, 3 сентября 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал число пострадавших при ударе по Полтаве военных

Мосийчук: более 600 военных пострадали и десятки погибли при ударе по Полтаве

Фото: Thomas Peter / Reuters

В результате удара по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве пострадали более 600 военных, десятки погибли. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены», — заявил Мосийчук, предположив, что ракеты были наведены.

Помимо этого, бывший парламентарий добавил, что ответственность за это лежит в том числе на военном руководстве, которое допустило значительное скопление личного состава.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру украинской армии в то время, как там могли находиться проводившие обучение иностранные наемники и проходило построение.

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      Валентин Карант
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