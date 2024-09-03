Экс-депутат Рады назвал число пострадавших при ударе по Полтаве военных

Мосийчук: более 600 военных пострадали и десятки погибли при ударе по Полтаве

В результате удара по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве пострадали более 600 военных, десятки погибли. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены», — заявил Мосийчук, предположив, что ракеты были наведены.

Помимо этого, бывший парламентарий добавил, что ответственность за это лежит в том числе на военном руководстве, которое допустило значительное скопление личного состава.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру украинской армии в то время, как там могли находиться проводившие обучение иностранные наемники и проходило построение.