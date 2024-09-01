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00:22, 1 сентября 2024Бывший СССР

Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

В Сумской области нанесен удар по колонне ВСУ, потеряно свыше 20 единиц техники

Видео: Telegram-канал «НгП Разведка»

Уничтожение огромной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области попало на видео. Кадры оперативного контроля опубликовал Telegram-канал «НгП Разведка».

Уточняется, что около 20:00 31 августа колонна, растянувшаяся на 600 метров, была разбита массированными ударами на марше в пяти километрах южнее населенного пункта Верхняя Сыроватка. По предварительным подсчетам, ВСУ потеряли свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.

Расстояние до границы России от этого места составляет около 33 километров. Отмечается, что по колонне сперва были нанесены два удара баллистическими ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», первый кассетный, второй с воздушным подрывом, затем цель была атакована комплексом «Торнадо-С» кассетными боеприпасами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли больше восьми тысяч военнослужащих.

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      Марина Совина
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