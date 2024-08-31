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14:14, 31 августа 2024Россия

ВСУ потеряли больше восьми тысяч военнослужащих в Курской области

Общие потери ВСУ в Курской области составили больше восьми тысяч человек

Фото: Libkos / AP

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли больше восьми тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
 
С начала атак в Курской области общие потери противника составили более 8200 человек. Также ВС РФ уничтожили 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, одну радиолокационную станцию ПВО, пять единиц инженерной техники.

В числе уничтоженной техники также четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США.

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      Алиса Дмитриева
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