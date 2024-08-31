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12:49, 31 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения поставляемой ВСУ РСЗО производства США

МО РФ показало кадры уничтожения РСЗО М-270 MLRS производства США

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры с моментом уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) М-270 MLRS производства США, поставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

РСЗО была обнаружена вблизи поселка Садки Сумской области. После анализа разведданных было принято решение по нанесению удара по позиции американской пусковой установки. В результате вражеская РСЗО была полностью уничтожена, отметили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области.

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      Виктория Кондратьева
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