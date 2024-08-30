Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть, как российские экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 наносят удары авиационными средствами поражения по военной технике украинских формирований.

На видео, в частности, показано пилотирование российских истребителей в небе над российским регионом на границе с Украиной, а затем точечный сброс авиабомб по скоплению украинских формирований.

Ранее российские морпехи сняли на видео захваченный под Курском американский бронетранспортер MaxxPro. На кадрах показали поврежденную технику и ликвидированного украинского бойца, принадлежащего, по словам оператора, к 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.