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20:29, 30 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть, как российские экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 наносят удары авиационными средствами поражения по военной технике украинских формирований.

На видео, в частности, показано пилотирование российских истребителей в небе над российским регионом на границе с Украиной, а затем точечный сброс авиабомб по скоплению украинских формирований.

Ранее российские морпехи сняли на видео захваченный под Курском американский бронетранспортер MaxxPro. На кадрах показали поврежденную технику и ликвидированного украинского бойца, принадлежащего, по словам оператора, к 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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      Елена Торубарова
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