Российские морпехи сняли на видео захваченный под Курском американский БТР MaxxPro

Морпехи Черноморского флота захватили в Курской области американский БТР MaxxPro

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России захватили в Курской области поставленный из США бронетранспортер (БТР) MaxxPro. Подбитую технику военные сняли на видео, которое передали в распоряжение РИА Новости.

На кадрах видно поврежденный американский БТР и ликвидированного украинского бойца, принадлежащего, по словам оператора, к 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Решили заехать к нам в гости. Итог очевиден», — сказал российский морпех.

Ранее Минобороны России предоставило «Ленте.ру» кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Курской области. Как уточнили в ведомстве, технику ВСУ заметили военнослужащие подразделения группировки войск «Север» в ходе разведки местности. На записи видно, как к установке подлетает снаряд, после чего объект взрывается.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.