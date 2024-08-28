Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

Минобороны России опубликовало видео уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Север" выявили движение РСЗО "Град" ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что к установке подлетает боеприпас, после чего объект взрывается. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

В этот же день Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области. На опубликованных кадрах виден танк, который делает выстрел в неизвестном направлении.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.