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14:24, 28 августа 2024Россия

Минобороны показало видео с уничтожением украинского танка в Курской области

МО России показало кадры с моментом уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры с моментом уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение и стрельбу танка ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах виден танк, который делает выстрел в неизвестном направлении. Затем изображение переключается на камеру, находящуюся на FPV-дроне. Беспилотник приближается к боевой машине, после чего танк взрывается.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

За все время боевых действий в российском регионе ВСУ потеряли до 7000 бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронированных машин, заявили в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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