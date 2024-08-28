Стало известно о ликвидации офицера СБУ

Ударом «Искандера» ликвидирован полковник СБУ Сергей Сергийчук

Российские военные ликвидировали в Кривом Роге офицера Службы безопасности Украины (СБУ), экс-главу Черкасской области, полковника Сергея Сергийчука. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его данным, Сергийчук был уничтожен ударом ракетного комплекса «Искандер-М». Поддубный уточнил, что в это время офицер СБУ находился в отеле «Аврора». Там он остановился во время командировки, сообщил военкор.

28 августа в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Как уточнялось, в городе была повреждена инфраструктура. Кроме того, произошло возгорание. Момент удара попал в эфир украинского телемарафона, когда глава районной военной администрации Евгений Ситниченко давал интервью.