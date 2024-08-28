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11:23, 28 августа 2024Бывший СССР

В Кривом Роге прозвучали взрывы

«Зеркало недели»: в Кривом Роге произошли взрывы

Фото: Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Председатель украинского Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после взрывов «скорые забрали уже четырех человек в больницу», приводит издание слова политика.

В городе повреждены инфраструктура и автомобиль, а также произошло возгорание.

Момент прилета попал в эфир украинского телемарафона, когда глава районной военной администрации Евгений Ситниченко давал интервью из Кривого Рога.

26 августа ВСУ заявили о самом массированном ударе по территории Украины. Одной из целей тогда стало крупнейшее в стране хранилище газа.

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      Алевтина Запольская
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