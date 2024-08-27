ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине. Одной из целей стало крупнейшее в стране хранилище газа

Командование ВСУ заявило о самом массированном ударе Российской армии по Украине

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе Российской армии по территории Украины. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Олещук назвал атаку Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла 26 августа, самой массированной — по его словам, в ходе налета использовались ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Среди прочих, указал военачальник, против объектов топливно-энергетического комплекса республики применялись ракеты «Искандер-М», «Калибр», «Кинжал», Х-101 и Х-22.

26 августа стало известно о массированном ударе по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других украинских областях. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ответом.

Украинский лидер Владимир Зеленский также назвал удар российских войск по украинской инфраструктуре одним из самых крупных.

Одной из целью удара стало крупнейшее хранилище газа

Позднее стало известно, что в городе Стрый Львовской области на западе Украины были поражены наземные инфраструктурные объекты крупнейшего подземного хранилища газа (ПХГ) в стране Бильче-Волицкое-Угерское.

Также выяснилось, что в ходе массированного удара были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Главный редактор независимого аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич заявил, что после удара по украинским объектам, расположенным на западе страны, без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области.

Отремонтировать компрессорные станции не так сложно, но это такие изделия, которые на складе никто не держит, они всегда индивидуальные характеристики имеют. Их нужно где-то заказывать, и есть ли у Украины деньги на такой заказ — сказать сложно

Борис Марцинкевич главред журнала «Геоэнергетика»

Аналитик отметил, что для восстановления нормальной работы станций потребуется не менее полугода.

На Украине пересмотрят планы на зиму

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов по Украине. «По результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме», — сказал член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко. При этом он не смог оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы и на возможность обеспечивать электричеством потребителей.

Депутат Верховной Рады Украины Виктория Гриб пришла к выводу, что восстановлению энергетической инфраструктуры Украины мешает зеленая политика Запада. Она указала, что преодолеть последствия российских ударов до зимы можно было бы путем ремонта и возвращения в эксплуатацию угольных электростанций, однако Европа больше озабочена климатической повесткой.