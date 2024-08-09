В Раде обвинили Запад в препятствовании восстановлению энергоинфраструктуры Украины

Депутат Гриб: восстановлению энергоинфраструктуры Украины мешает политика Запада

Восстановлению энергетической инфраструктуры Украины мешает «зеленая» политика Запада. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Виктория Гриб изданию Semafor.

«Нужны деньги, и хотя эксперты согласны, что ремонт существующих угольных станций — самый простой и дешевый способ восстановить энергетическую безопасность Украины до наступления зимы, средства ограничены климатической политикой западных доноров и финансовых институтов, которые не хотят финансировать увеличение использования угля», — рассказала парламентарий.

По ее словам, Киеву отказывают в помощи при восстановлении энергоинфраструктуры Украины из-за выбросов, а также возможной потери ценности данных инвестиций.

Ранее бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац заявил, что Запад не стремится финансировать восстановление Украины. Он объяснил это нежеланием европейских лидеров тратить деньги своих граждан на помощь Киеву.

