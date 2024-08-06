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04:06, 6 августа 2024Мир

В США заявили о нежелании Запада помогать Украине с восстановлением страны

WSJ: на Западе не готовы финансировать восстановление Украины

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Запад не стремится финансировать восстановление Украины. Об этом заявил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, европейские лидеры не хотят тратить деньги своих граждан, поэтому Украине придется пойти на ряд мер ради восстановления. В частности, считает Приморац, необходимы экономические реформы. Он указал, что Киеву стоит предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам.

Кроме того, по мнению автора материала, власти республики должны будут приватизировать или ликвидировать несколько тысяч государственных предприятий из-за коррупции.

Ранее исполнительный директор частного украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что Украина не располагает деньгами, необходимыми для восстановления объектов энергетики и их защиты. Он уточнил, что на восстановление одного гигаватта энергии понадобится около 1 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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