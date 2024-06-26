На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

«ДТЭК»: Украина не располагает деньгами на восстановление объектов энергетики

Украина не располагает деньгами, необходимыми для восстановления объектов энергетики, и средствами для их защиты. Об этом заявил исполнительный директор частного украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук, его слова приводит Kyiv Post.

«На Украине нет капитала в частных руках. Капитал передается только от правительства к правительству. Частный сектор сейчас находится на нулевом уровне», — отметил он.

При этом Сахарук подчеркнул, что на восстановление одного гигаватта энергии требуется около 1 миллиарда долларов. По его словам, государственный сектор не смог обеспечить быстрое восстановление энергообъектов, в том числе из-за отсутствия организационных возможностей тратить на восстановление энергообъектов выделенные государственным компаниям деньги.

Директор ДТЭК также заявил, что главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине является дефицит ракет ПВО. Он отметил, что на каждую ракету, которая есть у Киева, поступает пять-шесть российских ракет.