На Украине назвали главную причину ухудшения энергетической ситуации

ДТЭК: энергетическая ситуация на Украине ухудшается из-за дефицита ракет ПВО

Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине является дефицит ракет ПВО. Об этом заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Kyiv Post.

«Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. Если на вас летит 10 ракет, вам надо не менее 12 ракет в системе ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения», — сказал он.

По словам директора компании, ситуация также ухудшается из-за недостаточного финансирования Киевом частного сектора и неадекватного управления. Сахарук подчеркнул, что государственный сектор демонстрирует полную управленческую неспособность сделать что-то вовремя.

Во вторник, 25 июня, из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света частично остались четыре области Украины. По данным Минэнерго страны, обесточены были населенные пункты в Черниговской, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

