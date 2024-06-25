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13:58, 25 июня 2024Бывший СССР

Несколько областей Украины остались без электричества

Минэнерго Украины сообщило об отключениях света в четырех областях страны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Четыре области Украины оказались частично обесточены из-за повреждений инфраструктуры. Об отключениях света сообщило министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«Из-за боевых действий остаются обесточенными 42,5 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области. Свет частично отсутствует в 73 населенных пунктах Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минэнерго Украины, из-за повреждения остаются обесточены 1,5 тысячи абонентов в 25 населенных пунктах в Черниговской области и жители пяти населенных пунктов в Одесской области.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине спецтехнику для восстановления энергоинфраструктуры в стране. Сообщается, что украинские энергетики получили два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

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      Александр Курбатов
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