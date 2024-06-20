Германия передала Украине спецтехнику для восстановления энергетики

ФРГ передала Украине спецтехнику для восстановления энергоинфраструктуры

Германия передала Украине спецтехнику для восстановления энергоинфраструктуры в стране. Об этом украинское Минэнерго сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, украинские энергетики получили два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях. Отмечается, что переданные им машины являются частью партии из 16 единиц спецтехники стоимостью в 2,3 миллиона евро. Их приобрели в рамках энергетического партнерства ФРГ и Украины и благодаря кампании по сбору средств и закупок, которую провело Немецкое общество по международному сотрудничеству.

В Минэнерго уточнили, что часть той партии автомобилей уже доставлена на Украину и передана энергетикам в Харьковской, Николаевской и Тернопольской областях. Остальные машины передадут операторам системы распределения на подконтрольной Киеву части Запорожской и в Черкасской областях, а также в Харьковскую и Николаевскую области.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что в ближайшие полтора месяца ситуация в украинской энергосистеме окажется гораздо сложнее сегодняшней, а график отключений электричества станет жестче.