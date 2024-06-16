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22:14, 16 июня 2024Бывший СССР

На Украине предрекли ужесточение отключений электроэнергии

Кудрицкий: ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее сегодняшней

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ближайшие полтора месяца ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее сегодняшней. Подобное развитие событий предрек глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его цитирует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине в период с 11:00 до 23:00 график отключений электроэнергии будет жестче, чем в остальное время. Предварительно, такое положение дел сохранится до середины июля.

«Нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными», — сказал Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что это связано с проведением ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Ранее 4 июня в семи областях Украины ввели аварийные отключения света. Как объяснил оператор системы передачи энергии в стране «Укрэнерго», причиной стало чрезмерное потребление регионами электроэнергии.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая инфраструктура страны находится в сложном положении и требует защиты. Из-за этого, как отметил он, «Укрэнерго» вынуждено прибегать к плановым отключениям электричества.

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      Евгений Силаев
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