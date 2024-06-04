В семи областях Украины ввели аварийные отключения света

Укрэнерго: в семи областях Украины введены аварийные отключения света

В семи областях Украины введены аварийные отключения света из-за чрезмерного потребления ими электроэнергии. Об этом сообщил оператор системы передачи энергии в стране «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Потребление электричества в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областях продолжило расти, несмотря на требования компании соблюдать доведенные до них лимиты.

С 14:50 в этих регионах будут проходить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей. Возможны перебои в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» заявляет, что возобновит бесперебойную подачу электричества, когда потребление энергии в этих областях уменьшится до допустимой нормы. Компания объяснила, что такие меры обусловлены уничтожением энергообъектов Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что энергетическая инфраструктура страны находится в сложном положении и требует защиты. По его словам, в стране утрачено более девяти гигаватт мощностей генерации электричества.