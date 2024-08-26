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21:52, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине поразили крупнейшее подземное хранилище газа в Европе

«ВО»: поражено крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на западе Украины

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress

В городе Стрый Львовской области на западе Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, речь идет о крупнейшем подземном хранилище газа Европы — Бильче-Волицком подземном хранилище газа (ПХГ).

Ранее главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич заявил, что после удара по украинским объектам, расположенным на западе страны, без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области.

Тем временем глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что удары Вооруженных сил (ВС) России по хранилищам газа на западе Украины вызывают «определенное беспокойство».

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      Маргарита Пименова
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