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08:42, 23 июля 2024Бывший СССР

«Нафтогаз Украины» обеспокоился ударами по газохранилищам

«Нафтогаз»: удары ВС России по газохранилищам на Украине вызывают беспокойство
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по хранилищам газа на западе Украины вызывают «определенное беспокойство». Об этом в комментарии Reuters заявил глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Чернышов обеспокоился ударами ВС России по подземным газохранилищам на западе страны. По его информации, с марта было проведено не менее семи подобных атак.

«Мы пережили несколько серий атак и удары еще продолжаются», — заявил гендиректор компании. Он указал на неудовлетворительное состояние ПВО Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы. Он добавил, что властям Украины необходимо признаться населению.

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      Юрий Леонов
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