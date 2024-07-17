Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 17 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

Нардеп Кучеренко: нужно объявить, что энергодефицит сохранится в ближайшие годы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальный услуг Алексей Кучеренко заявил, что властям Украины необходимо признаться населению, что дефицит энергетики в стране сохранится в ближайшие годы, передает его слова ТАСС.

«Нужно четко сказать украинцам, что вот эти дефициты электроэнергии — это не временное явление. Мы будем жить в таком дефиците в этом году, и в следующем году, наверное, и через год», — предложил нардеп.

8 июля Европейский союз (ЕС) отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. При этом в ЕС не назвали причину такого решения. Как уточнялось, за последние два месяца Киев несколько раз предлагал увеличить поставки, но не получил никакого ответа.

Помимо этого, глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды. Он добавил, что украинцы также стали потреблять больше электроэнергии из-за жаркой погоды. «У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад», — добавил Кудрицкий.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Бурунов задумался о пересадке волос

      России предсказали сокращение трудоспособного населения

      Россиян предупредили о росте цен на иностранные товары с маркетплейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше