Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

Нардеп Кучеренко: нужно объявить, что энергодефицит сохранится в ближайшие годы

Депутат Верховной Рады Украины и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальный услуг Алексей Кучеренко заявил, что властям Украины необходимо признаться населению, что дефицит энергетики в стране сохранится в ближайшие годы, передает его слова ТАСС.

«Нужно четко сказать украинцам, что вот эти дефициты электроэнергии — это не временное явление. Мы будем жить в таком дефиците в этом году, и в следующем году, наверное, и через год», — предложил нардеп.

8 июля Европейский союз (ЕС) отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. При этом в ЕС не назвали причину такого решения. Как уточнялось, за последние два месяца Киев несколько раз предлагал увеличить поставки, но не получил никакого ответа.

Помимо этого, глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды. Он добавил, что украинцы также стали потреблять больше электроэнергии из-за жаркой погоды. «У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад», — добавил Кудрицкий.