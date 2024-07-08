Евросоюз отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину

ЕС отказался увеличить экспорт электроэнергии на Украину, не называя причин

Европейский союз (ЕС) отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину, не называя причин. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала «Новости LIVE».

По его словам, энергетическое объединение Евросоюза ENTSO-E отказывается вести переговоры с Украиной об увеличении импорта электроэнергии. За последние два месяца страна несколько раз предлагала увеличить поставки, но не получила никакого ответа.

Попенко объясняет это провалом в энергетической системе ЕС, из-за которого стоимость электроэнергии в Германии достигла 500 евро за мегаватт, тогда как на Украине за то же количество электричества платили в разы меньше.

Ранее Украина захотела рекордно нарастить импорт электроэнергии из Европы. При этом он уже достиг рекордных значений к тому моменту.