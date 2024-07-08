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16:15, 8 июля 2024Бывший СССР

Евросоюз отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину

ЕС отказался увеличить экспорт электроэнергии на Украину, не называя причин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину, не называя причин. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала «Новости LIVE».

По его словам, энергетическое объединение Евросоюза ENTSO-E отказывается вести переговоры с Украиной об увеличении импорта электроэнергии. За последние два месяца страна несколько раз предлагала увеличить поставки, но не получила никакого ответа.

Попенко объясняет это провалом в энергетической системе ЕС, из-за которого стоимость электроэнергии в Германии достигла 500 евро за мегаватт, тогда как на Украине за то же количество электричества платили в разы меньше.

Ранее Украина захотела рекордно нарастить импорт электроэнергии из Европы. При этом он уже достиг рекордных значений к тому моменту.

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      Илья Таксюр
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