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15:04, 22 июня 2024Бывший СССР

Украина захотела рекордно нарастить импорт электроэнергии из Европы

Украина хочет рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украина собирается рекордно нарастить импорт электроэнергии из стран Европы. Об этом сообщает в субботу, 22 июня, Министерство энергетики страны в своем Telegram.

Как ожидается, импорт электроэнергии превысит 33,5 тысячи мегаватт в час. В то же время в Минэнерго заявили, что экспорта не предвидится.

18 июня, как сообщается, импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, 19 июня — 28 тысяч мегаватт в час. Уже позднее он достиг 27,5 тысячи мегаватт в час.

Уровень импорта электроэнергии на территорию Украины также достиг максимальных значений с начала конфликта 21 июня. В мае страна нарастила импорт в 1,7 раза по сравнению с апрелем — до 35,1 миллиона долларов.

Ранее президент Владимир Зеленский на фоне потери Украиной генерации электроэнергии рассказал о возможности начать использовать альтернативные источники света. Он сообщил, что правительство доложено представить новую программу для солнечной генерации и накопителей энергии.

Незадолго до этого на Украине также рассказали о масштабах ожидаемого зимой дефицита электроэнергии. По словам гендиректора энергокомпании YASNO Сергея Коваленко, ограничения по выработке электричества, возможно, будут достигать 35 процентов от необходимых объемов.

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      Варвара Кошечкина
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