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22:14, 17 июня 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили о предстоящем дефиците электроэнергии

На Украине допустили дефицит электроэнергии зимой до 35 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Предстоящей зимой дефицит электроэнергии на Украине может составить до 35 процентов, заявил гендиректор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Общественное».

Он допустил, что свет могут давать максимум шесть часов в сутки. По словам руководителя, «зимний пик достаточно большой». «Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35 процентов», — предупредил он.

Коваленко призвал готовиться к значительному дефициту электроэнергии.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие полтора месяца ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее сегодняшней.

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      Марина Совина
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