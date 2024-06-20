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23:59, 20 июня 2024Бывший СССР

Зеленский назвал замену электроэнергии на Украине

Зеленский заявил о расчете на энергию Солнца на фоне потери электроэнергии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии на Украине озаботился альтернативными вариантами энергии. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский назвал замену электроэнергии на Украине и подчеркнул, что сделал расчет на энергию Солнца. Он сообщил, что поручил правительству страны представить программу для стимулирования установки солнечной генерации и накопителей энергии.

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«Четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту — четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — призвал он.

Ранее на Украине рассказали о масштабах ожидаемого зимой дефицита электроэнергии. По словам гендиректора энергокомпании YASNO Сергея Коваленко, ограничения по выработке электричества могут достигнуть 35 процентов от необходимых объемов.

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      Марина Совина
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