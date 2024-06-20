Зеленский заявил о расчете на энергию Солнца на фоне потери электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии на Украине озаботился альтернативными вариантами энергии. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский назвал замену электроэнергии на Украине и подчеркнул, что сделал расчет на энергию Солнца. Он сообщил, что поручил правительству страны представить программу для стимулирования установки солнечной генерации и накопителей энергии.

«Четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту — четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — призвал он.

Ранее на Украине рассказали о масштабах ожидаемого зимой дефицита электроэнергии. По словам гендиректора энергокомпании YASNO Сергея Коваленко, ограничения по выработке электричества могут достигнуть 35 процентов от необходимых объемов.