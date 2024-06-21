Стало известно о максимальном уровне импорта энергии на Украине с начала конфликта

РИА: импорт энергии на Украину достиг максимального уровня с начала конфликта

Уровень импорта электроэнергии на Украину достиг максимальных значений с начала конфликта. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

«Украина в мае нарастила импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 35,1 миллиона долларов, что является максимумом с начала российской специальной военной операции», — говорится в публикации.

Отмечается, что цифры были получены благодаря анализу данных украинской таможни. Согласно статистике, больше всего энергии Киев закупил у Венгрии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии страной рассказал о возможности начать использовать альтернативные источники света. Он сообщил, что поручил правительству страны представить программу для стимулирования установки солнечной генерации и накопителей энергии.