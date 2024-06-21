Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 21 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о максимальном уровне импорта энергии на Украине с начала конфликта

РИА: импорт энергии на Украину достиг максимального уровня с начала конфликта

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Уровень импорта электроэнергии на Украину достиг максимальных значений с начала конфликта. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

«Украина в мае нарастила импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 35,1 миллиона долларов, что является максимумом с начала российской специальной военной операции», — говорится в публикации.

Отмечается, что цифры были получены благодаря анализу данных украинской таможни. Согласно статистике, больше всего энергии Киев закупил у Венгрии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии страной рассказал о возможности начать использовать альтернативные источники света. Он сообщил, что поручил правительству страны представить программу для стимулирования установки солнечной генерации и накопителей энергии.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Есть жертвы среди мирного населения

      Российский город накрыло пеплом

      В ЕС потребовали от партии Орбана письменных гарантий помощи Украине

      На Западе забили тревогу из-за российской авиабомбы

      Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

      В Белоруссии началась внезапная проверка готовности армии

      Освободившийся из колонии за коррупцию экс-губернатор раскрыл свои планы

      В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек

      На Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов

      Медведев назвал условие для переговоров с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше