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16:36, 26 августа 2024Экономика

Экономические последствия удара по хранилищу газа на западе Украины оценили

Аналитик Марцинкевич назвал сроки восстановления газовой аппаратуры на Украине

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

После удара по украинским объектам, расположенным на западе страны, без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области, считает главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, мнение которого приводит «Абзац».

Эксперт также указал, что такие последствия для экономики возможны в случае повреждения крупного подземного хранилища газа (ПХГ) Бильче-Волицкое-Угерское. По его словам, речь может идти о выведении из строя не самого объекта, а его наземной инфраструктуры, обеспечивающей закачку и подъем газа.

«Отремонтировать компрессорные станции не так сложно, но это такие изделия, которые на складе никто не держит, они всегда индивидуальные характеристики имеют. Их нужно где-то заказывать, и есть ли у Украины деньги на такой заказ — сказать сложно», — прокомментировал аналитик, отметив, что для указанных работ потребуется не менее полугода.

В Минобороны РФ в понедельник, 26 августа, заявили о нанесении массированного удара по объектам на Украине, среди которых были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Ранее на Украине отмечали, что за несколько месяцев в отношении подземных газохранилищ, расположенных на западе страны, было проведено не менее семи атак.

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