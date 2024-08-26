Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 26 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук заявил о крупнейшем ударе ВС России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе российских войск. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Олещук назвал воздушную атаку Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла 26 августа, самой массированной. Украинский командующий уточнил, что под ударом оказался топливно-энергетический комплекс республики.

Сегодня, 26 августа, стало известно о массированном ударе по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других украинских областях. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ответом.

Украинский лидер Владимир Зеленский также назвал сегодняшний удар российских войск по украинской инфраструктуре одним из самых крупных.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

      В США сравнили уровень загрязнения в Лос-Аламосе с Чернобылем

      На Западе сообщили о пересечении Киевом красных линий США

      В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной мерой

      Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера страны

      Вучич назвал задержание Дурова искажением мира

      Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене

      В уфимской больнице прокомментировали сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога

      Немецкий политик указал на странную деталь в аресте Дурова

      Пользователи сети рассказали о худших знакомствах в приложениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше