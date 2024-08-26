В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук заявил о крупнейшем ударе ВС России

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе российских войск. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Олещук назвал воздушную атаку Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла 26 августа, самой массированной. Украинский командующий уточнил, что под ударом оказался топливно-энергетический комплекс республики.

Сегодня, 26 августа, стало известно о массированном ударе по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других украинских областях. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ответом.

Украинский лидер Владимир Зеленский также назвал сегодняшний удар российских войск по украинской инфраструктуре одним из самых крупных.