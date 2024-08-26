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18:15, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине решили пересмотреть планы на зиму из-за российских ударов

«Укрэнерго» сообщило, что пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов по Украине, которые произошли 26 августа. Об этом сообщил член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко, передает «24 канал».

«Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме», — сказал он.

При этом Бойко не смог оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы, а также на возможность обеспечивать электричеством потребителей. Кроме того, по его словам, если до конца октября энергообъекты не подвергнутся атаке, то больших ограничений не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар российских войск по украинской инфраструктуре утром 26 августа одним из самых крупных. По его словам, силы России использовали более сотни ракет разных типов.

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      Кристина Есикова
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