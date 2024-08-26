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12:50, 26 августа 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об одном из самых крупных ударов по украинской инфраструктуре

Зеленский рассказал о комбинированном ударе по украинской инфраструктуре

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прошедший утром 26 августа удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры в разных областях Украины был комбинированным и стал одним из самых крупных. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, ВС России использовали более сотни ракет разных типов, в том числе Shahed 136. Он добавил, что во всех местах ударов уже начались восстановительные работы. Зеленский также заявил, что ремонтные бригады будут работать круглосуточно и вернут электричество.

Ранее стало известно, что ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремел в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях страны.

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      Илья Таксюр
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